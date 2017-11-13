Премьер-министр Ратас: Италия и Мальта не одиноки перед лицом миграционного кризиса

”Италия и Мальта проделали впечатляющую работу. Для Эстонии важно оказывать поддержку странам Южной Европы в установлении контроля над миграционными потоками”, — сказал премьер-министр Эстонии Юрии Ратасу, посетивший сегодня оба европейских государства.

”Европейские страны должны держаться вместе и поддерживать друг друга. Этот кризис касается не только Южной Европы, он затрагивает нас всех, и важно, чтобы все государства вносили свой вклад в его разрешение, — отметил Ратас на встрече со своим мальтийским коллегой Джозефом Мускатом (на фото) и главой правительства Италии Паоло Джентилони. — Мы должны действовать быстро и взвешенно, контролируя внешние границы по обе стороны Средиземного моря, помогая людям, бегущим от войны и преследований, и оказывая поддержку африканским странам, чтобы беженцам не приходилось пускаться в опасное для жизни путешествие в Европу”,

Для разрешения миграционного кризиса Эстония сделала вклад в трастовый фонд ЕС для стран Африки в размере 1,45 миллиона евро и выполняет свои обязательства по переселению и размещению беженцев.

Кроме того, на встрече обсуждались также текущие вопросы председательства Эстонии в Совете ЕС. Премьер-министры сошлись во мнении, что ЕС должен, прежде всего, сосредоточиться на вопросах, связанных с повышением уровня жизни людей.

”В то же время лидеры Европы должны иметь видение и более отдаленного будущего и заниматься стратегическими ключевыми вопросами, такими, как технологическое развитие, энергетическая безопасность, изменение климата, а также старые и новые угрозы вокруг Европы”, — отметил Ратас.

Как на встрече с премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом, так и в процессе общения с главой правительства Италии Паоло Джентилони речь шла и о двусторонних отношениях. По словам премьер-министра Ратаса, у Эстонии дружественные отношения как с Мальтой, так и с Италией, и они становятся все более тесными.

”Прекрасно, что Италия активно участвует в европейском оборонном сотрудничестве. Итальянцы в рамках миссии НАТО принимают участие в патрулировании воздушного пространства стран Балтии с литовской базы в Шяуляе, Италия является одним из членов-учредителей находящегося в Таллинне центра кибербезопасности альянса. Надеюсь, что сотрудничество Эстонии и Италии в области обороны и безопасности будет крепнуть и впредь”, — сказал Ратас.

В торговых отношениях Эстонии и Мальты, по словам премьер-министра, есть большой потенциал для развития.

”Надеюсь, весной, когда стартуют прямые полеты между Таллинном и Валеттой, туризм расправит крылья”, — заметил Ратас.