Премьер-министр Ратас: история эстонского государства никогда не закончится

В своей речи по случаю 26-й годовщины восстановления независимости премьер-министр Юри Ратас сказал, что история нашего государства еще далеко не закончена. Ратас подчеркнул, что пока мы считаем свободу Эстонии самым дорогим завоеванием, то каждым тщательно обдуманным решением создаем себе лучшее будущее, сообщает коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра, эстонское государство и весь эстонский народ всегда будут благодарны тем 69 депутатам Верховного совета, которые 20 августа 1991 года не побоялись за свою судьбу, а смогли заглянуть дальше — в сторону Свободной Эстонии.

”История Эстонии не раз показала, насколько важно для малочисленного народа распознать нужный момент, эту исключительную возможность, которая в дальнейшем принесет успех. Новые поколения также должны понимать, что важные события и весомые решения не закончились и не ждут нас где-то далеко. Мы делаем историю каждый день”, — сказал Ратас и добавил, что наши поступки и слова должны опираться на это знание, поскольку ”исторические повороты не всегда сопровождаются четким голосом Юло Нугиса и громким ударом молотка”.

Говоря о памяти об исторических решениях, премьер-министр сказал, что сегодня мы уже стоим на расстоянии ”вспоминаемого поколения”. С того времени в свободной Эстонии выросли десятки тысяч детей, которые знакомы с судьбоносными событиями лишь по рассказам.

”Повсюду вокруг нас, во всем обществе новые поколения пытаются осмыслить для себя то переломное время более двух десятилетий назад. Что привело к восстановлению нашей независимости и как мы увековечили это в дальнейшем? Я верю всей душой, что мы сможем рассказать нашим потомкам, что мы тогда думали и чувствовали”.

В своей речи премьер-министр Ратас подчеркнул, что судьба Эстонии не является полностью предопределенной и наша история еще далеко не закончена. ”Действительно, наше творчество порой рушится, но в этом нет ничего страшного. Пока мы считаем свободу Эстонии дорогим завоеванием, мы каждым тщательно обдуманным решением создаем для себя лучшее будущее”, — добавил он.

Говоря о развитии республики, которая скоро отметит свое 100-летие, премьер-министр счел важным отметить вклад всех премьер-министров Эстонии. ”Я убежден, что каждое наше правительство помогало строить сильную Эстонию и делало это из лучших побуждений. Поэтому мы должны воздерживаться от постоянного противопоставления и разделения наших людей на правильных и неправильных”.

”Рийгикогу и правительство не просто ”делают политику”, наша обязанность — улучшать жизнь людей в Эстонии. Наша экономика растет не для того, чтобы подняться на вершину рейтингов, а для того, чтобы ее плоды были доступны для каждого. Наша культура процветает не ради самого процветания, она делает нас больше. Такую Эстонию мы хотим. Если мы все это сумеем учесть, то такую Эстонию мы и получим”, — закончил свою речь Ратас.