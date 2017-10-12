Премьер-министр Ратас: инвестиции в науку — не роскошь, а необходимость

Премьер-министр ЭР Юри Ратас сказал, что инвестиции в научную и инновационную деятельность — это не роскошь, они необходимы для поддержания конкурентоспособности Европейского союза, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Если финансирование науки не будет увеличено, конкурентоспособность Европейского союза снизится, и мы проиграем в борьбе за таланты. Кроме того, не будут разработаны многие новые высокотехнологичные и наукоемкие продукты. Этот вопрос должен быть для стран ЕС одним из четких приоритетов”, — сказал премьер-министр Ратас в приветственной речи на представительной научной конференции, которая проводится сегодня в центре Kultuurikatel.

”Для Эстонии финансирование науки также является приоритетной темой. Я рад подтвердить, что государственный бюджет на следующий год предусматривает увеличение инвестиций в науку на 11%. Цель состоит в том, чтобы к 2020 году расходы Эстонии на науку и разработки достигли 3% ВВП, в том числе 1% приходился на публичный сектор и 2% — на частный”, — добавил премьер-министр.

”Одна из целей председательства Эстонии в ЕС состоит в том, чтобы страны Евросоюза поддерживали научно-исследовательские разработки и рост инвестиций в инновационные проекты, что должно отразиться в следующей стратегической финансовой перспективе Европейского союза”, — сказал премьер-министр Ратас.

На конференции премьер-министр вручил представителям Европейской комиссии и заинтересованных сторон воззвание Tallinn Call for Action 2017. ”Воззвание создано в целях обеспечения в Европе широкомасштабной политической поддержки науки. Мы должны сделать все для того, чтобы в научную деятельность вкладывали больше средств не только публичный сектор, но и предприятия. Кроме того, мы должны приложить усилия к тому, чтобы общество лучше понимало и выше ценило роль науки в экономическом развитии и повышении конкурентоспособности”.