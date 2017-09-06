Премьер-министр Ратас и генсек НАТО посетят военный городок в Тапа

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня после обеда посетят Тапа, где ознакомятся с тем, как несут службу военнослужащие Эстонских сил обороны и НАТО, с вооружением и логистическими особенностями службы Первой пехотной бригады, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

После визита в Тапа премьер-министр вернется в столицу, чтобы поприветствовать прибывающую с визитом в Эстонию высокопоставленную представителя Европейского союза Федерику Могерини. Глава правительства обсудит с Могерини ключевые вопросы внешней политики и даст обзор председательства Эстонии в Европейском союзе.

Завтра премьер-министр встретится с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, который прибывает в Эстонию на неофициальную встречу министров иностранных дел Европейского союза. Именно британцы составляют большинство в базирующемся в Тапа международном контингенте НАТО, где в настоящее время несут службу около 900 британских военнослужащих.