Премьер-министр Ратас: химическая атака — грубое нарушение международного права

По словам премьер-министра Юри Ратаса, химическая атака, предпринятая режимом Асада против собственного населения, является грубым нарушением международного права и четко показывает, что проводившийся до сих пор курс не привел к разрешению сирийских конфликтов.

”Произошедшая в Сирии химическая атака против гражданского населения есть грубое нарушение международного права. Международная общественность, конечно, не может не прореагировать на это. В то же время все попытки найти мирное решение сирийских конфликтов в Совете Безопасности ООН из-за противодействия России, к сожалению, провалились, — сказал Ратас. — Вмешательство США, по нашим сведениям, исходило прежде всего из цели воспрепятствовать использованию режимом Асада военной инфраструктуры для преступлений против человечества и военных преступлений”.

По словам премьер-министра, администрация США подтвердила, что речь идет о разовой акции. ”Теперь вопрос в том, каким будет следующий шаг Асада и как поведет себя Россия. Химическая атака демонстрирует, что попытки полного выведения химического оружия из Сирии к успеху не привели”.

Комментируя высказывания депутата Европарламента Яны Тоом, Ратас подчеркнул, что все правительство несет общую ответственность за управление Эстонским государством. ”Сомневаться в компетентности членов правительства оснований нет. Я выражаю признательность министру иностранных дел Свену Миксеру за его деятельность по защите и продвижению внешнеполитических интересов Эстонии".

"Сирийский конфликт длится непозволительно долго, и гуманитарный кризис принял колоссальные размеры. Погибло почти полмиллиона человек, более пяти миллионов стали беженцами в других странах, в государстве около 13,5 миллионов внутренних беженцев. Международная общественность должна решительно действовать во имя разрешения сирийского кризиса и добиться наконец реального результата, — отметил Ратас. — Нам нужно решение без химических атак, в которых гибнут невинные люди, в том числе дети, а военных преступников следует привлечь к ответственности”.