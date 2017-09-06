Премьер-министр Ратас: быстрое развертывание группировки войск НАТО в Тапа впечатляет

Премьер-министр Юри Ратас заверил сегодня генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что сотрудничество Сил обороны Эстонии и группировки войск НАТО проходит очень хорошо, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Работа Сил обороны Эстонии, а также войск Великобритании, Франции и Дании по развертыванию группировки войск НАТО за такое короткое время производит большое впечатление. Это говорит о высоком профессионализме военнослужащих Эстонии и других стран”, — сказал Ратас.

В то же время премьер-министр Ратас подчеркнул, что адаптация НАТО, в том числе укрепление сдерживающей и оборонной функций, должна продолжаться и многое еще предстоит сделать. ”Сдерживание — лучший способ обеспечить мир, — отметил премьер-министр. — При этом важны единство и солидарность союзников. Я уверен, что подход ”один за всех, и все за одного” действует везде”.

По словам Ратаса, сотрудничество между Европейским союзом и НАТО важно как никогда и его нужно углублять и усиливать, например, в борьбе с терроризмом, повышении кибербезопасности и улучшении военной мобильности.

Сегодня после обеда премьер-министр Ратас и генеральный секретарь НАТО Столтенберг посетили военный городок Тапа, чтобы ознакомиться с задачами находящихся там военнослужащих Эстонии и группировки войск НАТО, а также вооружением и инфраструктурой Первой пехотной бригады и союзников. В ходе визита обсуждались также поведение России и учения ”Запад”.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг завтра примет участие в первом совместном киберучении министров обороны Европейского союза CYBRID 2017 в Таллинне.