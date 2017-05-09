Премьер-министр Польши — Delfi: мы должны сосредоточиться на будущем Европы

В понедельник Эстонию с визитом посетил премьер-министр Польши Беата Шидло, которая обсудила с премьер-министрами стран Балтии вопросы безопасности, транспортной и энергетической политики, а также дальнейшее развитие Евросоюза.

На просьбу Delfi прокомментировать предвыборные утверждения избранного президента Франции Эммануэля Макрона о том, что с демократией в Польше наблюдаются серьезные проблемы и что Евросоюзу следует вводить в отношении таких стран санкции, она ответила: ”Я понимаю, что предвыборные кампании следуют определенной динамике. Политики представляют разные посылы, иногда эти посылы имеют внутригосударственное значение. Но избирательная кампания позади, и мы должны сосредоточиться на будущем Европы”.

„Надеюсь, что президент Макрон посетит Польшу и удостовериться в том, что Польша — демократичная, безопасная и динамически развивающаяся страна, у которой нет никаких проблем, если говорить о наших внутренних вопросах”, — сказала премьер и добавила, что в некоторых странах Западной Европы безопасность граждан нарушена.