Премьер-министр обсудит с финскими предпринимателями инвестиции в Эстонию

Во встрече примет участие двадцать один предприниматель, в основном из сферы электроники, а также торговли, промышленности и развития недвижимости. Большинство из них уже работают в Эстонии.

Финляндия является одним из основных торгово-экономических партнеров Эстонии. «Товарообмен между Эстонией и Финляндией растет, появляется всё больше совместных предприятий. Тем не менее, имеется большой потенциал для развития. Мы хотели бы содействовать инвестициям финских предпринимателей в Эстонию, если они желают расширить свою коммерческую деятельность или воспользоваться, например, новыми технологическими решениями. Поэтому важно совместно обсудит ь вопросы, которые их волнуют, и попытаться найти решение», — сказал премьер-министр Юри Ратас.

По состоянию на 2017 год в Эстонии было зарегистрировано около 6000 финских компаний. Почти четверть прямых иностранных инвестиций в Эстонию была совершена из Финляндии.

Эстония экспортирует в Финляндию в основном электронику, двигатели, телефоны, кабели, изделия из металла, мебель и деревянные дома. Из Финляндии Эстония импортирует в основном cтанки, транспортные средства и металлы.

Встреча с предпринимателями была организована Фондом содействия развитию предпринимательства в сотрудничестве с посольством Эстонии в Хельсинки.