Премьер-министр Испании не примет участия в саммите совета ЕС из-за референдума о независимости Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил, что не примет участия во встрече глав правительств стран-членов ЕС, которая состоится в пятницу в Таллинне. Причиной тому — референдум о независимости Каталонии.

Напомним о происходящем в Испании.

1 октября правительство Каталонии намерено провести референдум о выходе региона из состава Испании, по итогам которого надеется на провозглашение независимости. Однако насколько сильно каталонцы стремятся к независимому статусу?

Власти Испании называют голосование незаконным, федеральные суды выпустили распоряжения о запрете референдума. Накануне испанская полиция арестовала ряд высокопоставленных каталонских чиновников и провела обыски в ряде региональных ведомств, передает Би-би-си.

В ответ на это тысячи каталонцев вышли на улицы, чтобы принять участие в акциях протеста.