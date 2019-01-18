Премьер-министр и министр внутренних дел ознакомились с ситуацией на границе

”Защищенная внешняя граница является для нас вопросом безопасности, что на практике означает также серьезную работу по борьбе с нелегальным пересечением границы и контрабандой. Преступники используют в своей деятельности все более современные находки, и потому средства и инфраструктура, используемые государством, должны быть на шаг впереди преступного мира”, — заявил Ратас.

Стоимость строительства при нынешнем уровне цен по-прежнему оценивается примерно в 190 миллионов евро, конечная цена выяснится после проведения конкурсов госзаказа. Министр внутренних дел Катри Райк подтвердила, что первый госзаказ будет объявлен уже в конце января. ”Строительство границы — это дорогой проект, но он крайне важен с точки зрения безопасности”, — заявила Райк. ”Согласно нынешним оценкам, стоимость строительства остается прежней. В таких проектах очень важно мнение экспертов. На нынешнем этапе важен вклад строителей и проектировщиков. Для Департамента полиции и погранохраны это самый масштабный и приоритетный проект развития. Руководство им должно осуществляться на высшем уровне и затрагивать также министерство. Первый госзаказ по модернизации границы будет объявлен не позднее последнего дня января”, — отметила министр.

В прошлом году также расширились возможности погранохраны по патрулированию реки Нарвы, благодаря прибавлению трех новых радарных позиций.

”Никто не сомневается, что Эстонии нужна защищенная внешняя граница. Вопрос в том, какова оптимальная цена этого. Пробные участки, предназначенные для тестирования различных решений, показали, что строительство границы в сложных ландшафтных условиях может оказаться тяжелой задачей, а также очень затратным проектом. Строительство будет вестись на участке границы протяженностью более 300 километров, куда нужно провести также электричество, плюс к этому другое техническое оснащение”, — описал положение дел генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер.

”Строительство границы — это не очковтирательство, когда можно построить забор и радоваться тому, что мы отделались малой кровью. Строительство границы — это один из крупнейших проектов в области защиты, безопасности и строительства, который был предпринят для того, чтобы жизнь в Эстонии была безопасной”, — отметил Вахер.

Вместе с тем конечная стоимость проекта по модернизации границы может оказаться даже меньше прогнозируемой, например, в случае падения цен на нефть на мировом рынке или охлаждения строительного рынка.

В рамках визита министры получили обзор ситуации на границе, посетили тройной пограничный пункт, пропускной пункт Лухамаа, пообщались с коллективом пограничного пункта и ознакомились с условиями его труда.