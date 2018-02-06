Премьер-министр и министр культуры посетили спортивную базу Кяэрику

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и министр культуры Индрек Саар посетили сегодня спортивную базу Каэрику, познакомились с нынешним состоянием спорткомплекса и его планами на будущее как в части строительства, так и расширения предлагаемых возможностей.

Прошлой осенью правительство решило выделить около 12 миллионов евро на превращение спортбазы Кяэрику в современный спортивный комплекс, из них 3,75 евро запланировано в бюджете нынешнего года. ”Центр Кяэрику имеет большое символическое значение для эстонского спорта, здесь выросли и в течение многих лет тренировались многие спортсмены мирового уровня. Поэтому мы должны приложить усилия к тому, чтобы те же слова можно было повторить и в год 150-го юбилея Эстонской Республики”, — заявил Юри Ратас.

”Развитие важных для государства спортивных объектов имеет одинаково большое значение как для нашего профессионального, так и для любительского спорта. Я рад, что осенью правительство достигло согласия в вопросе давно обсуждавшихся планов развития базы Кяэрику и вскоре здесь возникнет современный и многофункциональный спортивный центр олимпийского уровня”, — добавил премьер-министр.

По словам министра культуры Индрека Саара, будущий тренировочный центр будет уникальным в нескольких отношениях. ”В Эстонии раньше не было единого комплекса со всем необходимым для проведения спортивных лагерей. В результате второго и третьего этапов строительства базы Кяэрику будет создано комплексное решение, которое предложит наилучшие из доступных на отечественном уровне условия для тренировок представителям различных видов спорта, а также все необходимые сопутствующие услуги”, — сказал Индрек Саар. Министр добавил, что возможность многоцелевого круглогодичного использования комплекса создает хорошие предпосылки для проведения международных спортивных и иных мероприятий: ”Без сомнения, возможность предложить условия для высококачественного спортивного туризма повысит привлекательность Эстонии как туристического направления”.

В рамках развития спорткомплекса Кяэрику предусмотрено расширение спортивного oтеля, строительство домиков для проживания и сборов команд, реконструкция спортивных помещений и медицинского блока, конференц-центра и блока питания, строительство холла для игр с мячом, футбольного поля с искусственным покрытием, легкоатлетического стадиона, площадки для метательных видов спорта. В плане также улучшение возможностей для плавательных видов спорта, реконструкция территорий для отдыха (открытая эстрада, парковка для караванов, бани, кемпинг и т.п.). Развитием спортивного комплекса занимается SA Tehvandi Spordikeskus.