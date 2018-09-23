23.09.2018, 10:10

Премьер-министр и министр иностранных дел участвуют в открытии генеральной ассамблеи ООН

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rus.delfi.ee
EST
Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Jaanus Lensment

Премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Свен Миксер вылетают сегодня в Нью-Йорк, чтобы вместе с другими лидерами государств и правительств, министрами и представителями международных организаций принять участии в открытии 73 заседания генеральной ассамблеи ООН, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Премьер-министр Ратас, прибыв в Нью-Йорк, сначала встретится в Эстонском доме с местной эстонской общиной. По словам Ратаса, в год столетия Эстонии во время зарубежных визитов он хочет непременно находить время для общения с местными эстонцами. «На мой взгляд, достойно восхищения то, как зарубежные эстонцы поддерживают связь с Эстонией, нашим языком и культурой и чувствуют живой интерес к развитию эстонского общества», - заявил Ратас.

Завтра, 24 сентября, премьер-министр примет участие в саммите мира, посвященном столетию Нельсона Манделы. Представители более 140 стран и международных организаций подтвердят свою приверженность наследию Манделы и дадут обещание стоять за мир и его сохранение во всем мире, предотвращать и прекращать конфликты и непреклонно защищать права человека.

Ратас также встретится с новым премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, президентом Кирибати Танети Маамау и министром иностранных дел Алжира Абделькадером Мессахелем.

Премьер-министр Ратас вернется в Эстонию во вторник, 25 сентября, чтобы принять участие в мессе папы Франциска на площади Вабадусе и затем проводить главу церкви на самолет в Рим.

Встречи министра иностранных дел

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер во время генеральной ассамблеи ООН встретится со своими коллегами из разных стран, примет участие в запланированных на неделю открытия ассамблеи событиях и познакомит заинтересованные стороны с тем, как Эстония баллотируется в непостоянные члены Совета безопасности ООН.

Завтра, 24 сентября, министр иностранных дел примет участие во встрече на высоком уровне, посвященной программе действий по сберегающему развитию 2030 и ее финансированию. На ней государства будут обсуждать, как в сотрудничестве с частным сектором добиваться целей стабильного развития.

Затем Миксер примет участие во встрече министров иностранных дел Европейского союза, посвященной проблемам Ливии и Сирии. Во встрече примут участие также представители ООН в этих регионах.

Понедельник завершится традиционным приемом президента США.

Во вторник 25 сентября министр иностранных дел примет участие в обсуждении реформы миротворческих операций ООН, цель которой – сделать процесс миротворчества более отвечающим требованиям времени. Во вторник вечером министр иностранных дел Миксер приглашен на трансатлантическую встречу для обсуждения вопросов Сирии, Ирана, Китая и Северной Кореи, войны между Россией и Украиной, а также вопросов энергетики и торговли.

Кроме того, в течение недели министр иностранных дел проведет ряд встреч с коллегами и представителями других государств и организаций.

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