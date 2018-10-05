05.10.2018, 07:25

Премьер-министр и командующий Силами обороны Эстонии встретятся с эстонскими военнослужащими в Мали

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rus.delfi.ee
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Mali
MaliFoto: kaitsevägi

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и командующий Силами обороны генерал Рихо Террас отправляются сегодня с рабочим визитом в Мали, чтобы навестить несущих там службу эстонских солдат, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Ратас и Террас встретятся сегодня с президентом Мали Ибрагимом Кейта, руководителями миротворческой миссии ООН MINUSMA генерал-лейтенантом Деннисом Юлленспорре и специальным представителем генерального секретаря ООН Махаматом Салехом Аннадифи, а также командующим инструкторской миссией Европейского союза бригадным генералом Энрике Милланом Мартинезом.

В миссии ООН MINUSMA участвуют три эстонских штабных офицера, а в инструкторской миссии Европейского союза — в общей сложности четыре инструктора и штабных офицера. Помимо этого, в Мали в гражданской миссии Европейского союза EUCAP Sahel работает эксперт по правам человека и гендерному равноправию из Эстонии.

Завтра, 6 октября, Ратас и Террас ознакомятся с работой эстонских военнослужащих, участвующих во французской военной операции ”Бархан”.

”Бархан” является крупнейшей военной операцией Франции за рубежом. В ней задействовано 4500 военнослужащих. В январе этого года Франция предложила Эстонии принять участие в операции ”Бархан”. Правительство Эстонии одобрило присоединение наших военнослужащих к операции в начале нынешнего лета, когда Мали представила Эстонии приглашение для участия в операции.

Начиная с августа 48 эстонских военнослужащих заняты на базе Гао на Севере Мали: защищают базу, патрулируют ее окрестности и осуществляют быстрое реагирование в критических ситуациях. Целью операции является поддержка правительств региона Сахеля (Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад) в борьбе с исламскими экстремистами, а также предотвращение нелегальной миграции и торговли людьми.

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