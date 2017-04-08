Премьер-министр и госсекретарь примут участие в мероприятии в церкви св. Иоанна в Петербурге

Премьер-министр Юри Ратас и государственный секретарь Хейки Лоот сегодня, во второй половине дня, примут участие в благодарственном богослужении и концерте в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии. Мероприятия проходят в рамках празднований ”Eesti Vabariik 100”.

”Столетие Эстонской республики –это праздник всего нашего народа. К участию в юбилейных торжествах приглашаются все жители Эстонии, вне зависимости от пола, возраста и национальности”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”Мы будем отмечать его достойно, как в Эстонии, так и за ее пределами, поскольку историю Отечества нужно знать и ценить. Сегодня исполняется 100 лет манифестации эстонцев и последовавших после нее событий, в результате которых родилось наше государство. Отметим же юбилей Эстонской Республики, вплоть до 100-летия подписания Тартуского мирного договора, в каждой деревни, поселке, волости и городе”, — подчеркнул премьер-министр.

100-летие манифестации эстонцев отмечается в церкви Святого Апостола Иоанна в Санкт-Петербурге вместе с местными эстонцами. В церкви будет открыта доска в память о манифестации 100-летней давности, а также выставка о связи событий того времени и церкви св. Иоанна.

После богослужения, которое совершит Урмас Вийльма, с речью выступит премьер-министр Эстонии Юри Ратас; свое приветственное слово произнесет также генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ. В центре концерта Национального мужского хора Эстонии (дирижер Микк Юлеоя) ”Святое место” будет творчество связанных с Петербургом эстонских композиторов (например, Кириллуса Креэка, Марта Саара, Артура Каппа, Рудольфа Тобиаса).

Сегодня,8 апреля 2017 года, исполняется 100 лет с того дня, как 40 000 эстонцев приняли в Петрограде участие в демонстрации, на которой требовали предоставления Эстонии статуса самоуправляемой автономии. Эстонцы начали шествие у церкви св. Иоанна и направились к Таврическому дворцу, где находилось Временное правительство. Через четыре дня после манифестации, т.е. 12.04.1917, Временное правительство утвердило закон о предоставлении Эстонии автономии.