Премьер-министр Финляндии: планы Макрона по реформированию ЕС получили противоречивую оценку

По словам финского премьера, лидеры стран Северной Европы подчеркивают значение исполнения договоренностей, в то время как в Южной Европе более популярна идея углубления интеграции, передает Yle.

Лидеры ЕС собрались в Таллинне на саммит по цифровым технологиям и сетевой экономике.

Президент Франции Эммануэль Макрон вчера в ходе неформального рабочего ужина рассказал европейским лидерам о своих планах по реформированию Евросоюза.

По словам финского премьера Юхи Сипиля (Центр), идеи Макрона получили противоречивую оценку. Лидеры стран Северной Европы подчеркивают значение исполнения договоренностей, в то время как в Южной Европе более популярна идея углубления интеграции.

Ранее на этой неделе французский президент предложил создать в рамках ЕС единый бюджет для стран еврозоны, общеевропейское агентство по предоставлению убежища беженцам, совместную пограничную службу и общую оборонную стратегию.

Сегодня перед европейскими лидерами выступит, в частности, профессор кибербезопасности университета Аалто Ярно Лимнелл.

Таллинский саммит пройдет в рамках программы председательства Эстонии в Совете ЕС, которое началось 1 июля.