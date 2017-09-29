29.09.2017, 20:20

Премьер-министр Финляндии: планы Макрона по реформированию ЕС получили противоречивую оценку

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Sipilä ja Macron
Sipilä ja MacronFoto: PATRICK KOVARIK, AFP

По словам финского премьера, лидеры стран Северной Европы подчеркивают значение исполнения договоренностей, в то время как в Южной Европе более популярна идея углубления интеграции, передает Yle.

Лидеры ЕС собрались в Таллинне на саммит по цифровым технологиям и сетевой экономике.

Президент Франции Эммануэль Макрон вчера в ходе неформального рабочего ужина рассказал европейским лидерам о своих планах по реформированию Евросоюза.

По словам финского премьера Юхи Сипиля (Центр), идеи Макрона получили противоречивую оценку. Лидеры стран Северной Европы подчеркивают значение исполнения договоренностей, в то время как в Южной Европе более популярна идея углубления интеграции.

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Ранее на этой неделе французский президент предложил создать в рамках ЕС единый бюджет для стран еврозоны, общеевропейское агентство по предоставлению убежища беженцам, совместную пограничную службу и общую оборонную стратегию.

Сегодня перед европейскими лидерами выступит, в частности, профессор кибербезопасности университета Аалто Ярно Лимнелл.

Таллинский саммит пройдет в рамках программы председательства Эстонии в Совете ЕС, которое началось 1 июля.

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