Премьер-министр Эстонии и глава МИД осудили теракт в Лондоне

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас решительно осудил "трусливые нападения" на людей в Лондоне. Ту же позицию занял и глава внешнеполитического ведомства Свен Миксер, передает rus.err.ee.

"Жестокому насилию в отношении невинных людей не может быть никакого оправдания. Я выражаю искренние соболезнования близким всех погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Эстония сейчас вместе со своим другом и союзником Соединенным Королевством и всеми жителями Лондона", — отметил Ратас.

"Решительно осуждаю жестокие и бесчеловечные теракты. Очень грустно и шокирует, что такие нападения продолжаются в нашем обществе", — сказал министр иностранных дел Свен Миксер.

"Международное сообщество должно приложить максимум усилий, чтобы они не повторились", — подчеркнул он.