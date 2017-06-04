04.06.2017, 18:00

Премьер-министр Эстонии и глава МИД осудили теракт в Лондоне

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Foto: Mattias Tammet, Mattias Tammet

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас решительно осудил "трусливые нападения" на людей в Лондоне. Ту же позицию занял и глава внешнеполитического ведомства Свен Миксер, передает rus.err.ee.

"Жестокому насилию в отношении невинных людей не может быть никакого оправдания. Я выражаю искренние соболезнования близким всех погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Эстония сейчас вместе со своим другом и союзником Соединенным Королевством и всеми жителями Лондона", — отметил Ратас.

"Решительно осуждаю жестокие и бесчеловечные теракты. Очень грустно и шокирует, что такие нападения продолжаются в нашем обществе", — сказал министр иностранных дел Свен Миксер.

"Международное сообщество должно приложить максимум усилий, чтобы они не повторились", — подчеркнул он.

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