19.10.2018, 12:16

Премьер-министр ЭР: отношения ЕС и Африки приобретают все большее значение

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rus.delfi.ee
EST
Премьер-министр ЭР: отношения ЕС и Африки приобретают все большее значение
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Юри Ратас обсудил сегодня в Брюсселе на заседании Европейского совета с коллегами по ЕС возможности по предотвращению нелегальной миграции, укреплению внутренней безопасности союза и сотрудничества со странами Африки.

Европейский совет счел важным продолжить профилактику нелегальной миграции и укреплять сотрудничество ЕС и Африки. ”Хотя статистика в области миграции показывает, что Европейский союз добился успехов и нелегальная иммиграция сократилась, все же следует пристально следить за развитием ситуации в направлении основных миграционных потоков”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. Он подчеркнул, что все большее значение приобретают отношения ЕС со странами Африк и.

Члены Европейского союза и Лиги арабских государств обсудят возможности по развитию сотрудничества на первом саммите в Египте, который состоится 24-25 февраля будущего года.

Говоря об охране внешней границы и обеспечении безопасности, премьер-министр Ратас отметил, что это является общей задачей для стран — членов ЕС и европейских структур. ”Внешняя граница ЕС должна быть под контролем. Нам необходимы новейшие средства охраны и единые требования к охране границы”, — заявил премьер-министр.

Помимо надежной внешней границы необходимо, по словам премьер-министра Ратаса, обеспечить безопасность в цифровой среде. Одной из целей председательства Эстонии в Европейском союзе было выработать единый подход к ответам на кибератаки и их предотвращению. ”Борьба с преступностью в киберпространстве так же важна, как и борьба с преступностью на улицах. Я рад, что Европейский союз все больше влияния уделяет развитию способности реагировать на кибератаки. Также важно быстро выработать санкции для ответа на кибератаки”, — сказал премьер-министр.

На состоявшемся во второй половине дня саммите еврозоны темой обсуждений стали переговоры об углублении сотрудничества в рамках экономического и валютного союза. В следующий раз лидеры ЕС вернутся к обсуждению будущего Европейского экономического и валютного союза в декабре.

После заседания Европейского совета сегодня и завтра в Брюсселе пройдет саммит стран Азии и Европы. Будут обсуждаться возможности оживить экономику через улучшение путей и средств сообщения, создание новых рабочих мест, благоприятствование инвестициям и безопасное цифровое сотрудничество. Более широкой целью Европейского союза является защита окружающей среды, противостояние изменениям климата и подтверждение приверженности нормам международного прав а, действующим правилам и основным ценностям.

Также лидеры стран Азии и Европы обсудят ситуацию с безопасностью в мире, в том числе борьбу с терроризмом, кибербезопасность и регулирование миграционных потоков.

Премьер-министр Ратас планирует также отдельно встретиться с рядом представителей стран Азии.

Tallinn Hockey weekend
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