Премьер-министр ЭР: отношения ЕС и Африки приобретают все большее значение

Помимо надежной внешней границы необходимо, по словам премьер-министра Ратаса, обеспечить безопасность в цифровой среде. Одной из целей председательства Эстонии в Европейском союзе было выработать единый подход к ответам на кибератаки и их предотвращению. ”Борьба с преступностью в киберпространстве так же важна, как и борьба с преступностью на улицах. Я рад, что Европейский союз все больше влияния уделяет развитию способности реагировать на кибератаки. Также важно быстро выработать санкции для ответа на кибератаки”, — сказал премьер-министр.

На состоявшемся во второй половине дня саммите еврозоны темой обсуждений стали переговоры об углублении сотрудничества в рамках экономического и валютного союза. В следующий раз лидеры ЕС вернутся к обсуждению будущего Европейского экономического и валютного союза в декабре.

После заседания Европейского совета сегодня и завтра в Брюсселе пройдет саммит стран Азии и Европы. Будут обсуждаться возможности оживить экономику через улучшение путей и средств сообщения, создание новых рабочих мест, благоприятствование инвестициям и безопасное цифровое сотрудничество. Более широкой целью Европейского союза является защита окружающей среды, противостояние изменениям климата и подтверждение приверженности нормам международного прав а, действующим правилам и основным ценностям.

Также лидеры стран Азии и Европы обсудят ситуацию с безопасностью в мире, в том числе борьбу с терроризмом, кибербезопасность и регулирование миграционных потоков.

Премьер-министр Ратас планирует также отдельно встретиться с рядом представителей стран Азии.