Премьер Латвии: Эстония обошла Латвию благодаря высоким моральным и политическим стандартам

Обойти в развитии Латвию Эстонии позволили в том числе высокие моральные и политические стандарты, сказал сегодня на форуме "Народное хозяйство Латвии — прошлое, настоящее и будущее", премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

В то же время он отметил, что ни одна из стран, развитие которой возобновилось в 90-е годы, не ушла далеко вперед Латвии.

Эстонии, по словам премьера, удалось обогнать Латвию, потому что пока в Латвии много дискутировали, в Эстонии делали, перенимая во многом опыт у Финляндии.

Одновременно премьер признал, что обогнать в развитии Латвию Эстонии позволили и высокие моральные и политические стандарты, что в настоящее время находит свое отражение и в культуре уплаты налогов в обеих странах.