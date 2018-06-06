Премьер ЭР Ратас поучаствует в заседании Бильдербергской группы, считающейся конспирологами ”мировым правительством”

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в конце недели примет участие в заседании Бильдербергской группы — неофициальной ежегодной конференции, состоящая примерно из 130 участников, большая часть которых являются влиятельными людьми в области политики, бизнеса и банковского дела, а также главами ведущих западных СМИ, сообщает rus.err.ee.

"Как известно, Юри Ратас — первый глава эстонского правительства, получивший приглашение участвовать в этом мероприятии", — сказал пресс-секретарь правительства Урмас Сеавер, уточнив, что Ратас будет находиться в Турине с 8 по 10 июня.

Закрытый характер совещаний высокопоставленных политиков, чиновников, бизнесменов и экспертов не раз давал почву теориям заговора, авторы которых называли группу "тайным мировым правительством".