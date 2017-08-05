Преимущественно на севере Эстонии сегодня идут бурные грозы

Дождь - по всей Эстонии.

Служба прогноза погоды предупреждает, что сегодня по большей части северной Эстонии пройдет гроза.

Грозовые тучи двигаются быстро с запада на восток. Порывы юго-западного ветра достигают 15 метров в секунду, на островах и побережье – до 18 метров в секунду, но во время грозы становится еще сильнее.

В прогнозе погоды указано, что сегодня идет проливной дождь, местами гроза, а ливень может быть сильным. Температура воздуха - 17-21 градусов.