Преемник Урве Пало Рене Таммист — кто он и чем занимается?

Лоббист возобновляемой энергии Рене Таммист (40) в начале 2000-х работал советником Министерства иностранных дел, был около двух лет в совете Eesti Energia и шесть лет чиновником в Европарламенте, где был советником фракции социал-демократов в области промышленности, науки и энергетики. В 2011 году он вернулся в Эстонию и встал у руля только что созданной Палаты возобновляемой энергии.

Таммист сказал вчера Ärileht, что он прокомментирует пост министра и все остальное сегодня, когда ответит на вопросы однопартийцев, социал-демократов. "Я открыт для разговоров обо всем, но после встречи", — сказал он.

Предприимчивее Пало

Таммист — пайщик в двух фирмах. Первая — занимающаяся финансовым консультированием Solon Consultancy OÜ, которая на 100% принадлежит ему. У предприятия есть квартира площадью 119,7 м2 в Пыхья-Таллинне на улице Вибу. На нее взята ипотека в 197 000 евро в Danske Bank. Сам Таммист живет с супругой Кай и двумя дочерьми в Пыхья-Таллинне на улице Преэзи.