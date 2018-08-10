10.08.2018, 21:50

Преемник Урве Пало Рене Таммист — кто он и чем занимается?

 (5)
Танель Саарманн
 
Редактор: Вера Степанова
 
EST
Преемник Урве Пало Рене Таммист — кто он и чем занимается?
Foto: Tiit Blaat

Вчера к Юри Ратасу на прием ходил будущий министр предпринимательства и инфотехнологий. По сравнению со своей предшественницей Таммист более предприимчив, пишет Eesti Päevaleht.

Лоббист возобновляемой энергии Рене Таммист (40) в начале 2000-х работал советником Министерства иностранных дел, был около двух лет в совете Eesti Energia и шесть лет чиновником в Европарламенте, где был советником фракции социал-демократов в области промышленности, науки и энергетики. В 2011 году он вернулся в Эстонию и встал у руля только что созданной Палаты возобновляемой энергии.

Таммист сказал вчера Ärileht, что он прокомментирует пост министра и все остальное сегодня, когда ответит на вопросы однопартийцев, социал-демократов. "Я открыт для разговоров обо всем, но после встречи", — сказал он.

Предприимчивее Пало

Таммист — пайщик в двух фирмах. Первая — занимающаяся финансовым консультированием Solon Consultancy OÜ, которая на 100% принадлежит ему. У предприятия есть квартира площадью 119,7 м2 в Пыхья-Таллинне на улице Вибу. На нее взята ипотека в 197 000 евро в Danske Bank. Сам Таммист живет с супругой Кай и двумя дочерьми в Пыхья-Таллинне на улице Преэзи.

Вторая фирма успешнее и больше, но принадлежит не только Таммисту. У него самая большая доля, 21,13%, другие крупнейшие акционеры — сестры будущего министра Аве и Эле Таммист, а также 14-летняя Андреа Тийкмаа.

"После смерти отца мы с сестрами унаследовали доли в этом предприятии, плюс у предприятия есть ряд акционеров, которые приобрели доли при приватизации предприятия. Я вхожу в совет фирмы, но в повседневной коммерческой деятельности не участвую". — прокомментировал Таммист.

Valumehaanika AS — занимающееся разливом металла предприятие, которое учреждено в 1966 году. Оно работает в Тарту, и, по последним данным, у него 24 работника. В 2017 году оборот фирмы опустился ниже миллиона евро. Убыток был 137 240 евро. Фирма сейчас проходит изменения во всем производственном процессе. Экспорт осуществляется в Финляндию и немного в Латвию, но планируется также выйти на рынки Швеции и Норвегии. В 2017 году в фирме платили брутто-зарплату в среднем в 780 евро. Нераспределенной прибыли в общей сложности на 620 000 евро.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Резкое заявление Ратаса о попавших под подозрение нарвских депутатах и объявленный кандидат на должность министра предпринимательства

10.08.2018
Ситуация с расследованием коррупционных преступлений в Нарвском городском собрании продолжает развиваться. Сегодня подозрения были предъявлены еще трем депутатам фракции Центристской партии и в целом их уже восемь. Между тем, центральное правление ЦП считает, что на время следствия народные избранники должны покинуть свои места в горсобрании, а также в муниципальных предприятиях.
Соцдемы определились с кандидатом на место министра по предпринимательству.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее



За месяц из семей в Литве забрали 600 детей: специалисты рассказывают об ужасном опыте

10.08.2018
За июль из небезопасного окружения в Литве специалисты забрали 600 детей (была угроза для жизни детей, для их здоровья, нормального развития, или за детьми не смотрели, родители пьянствовали и т.д.), рассказывает ru.delfi.lt.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Администратор карьера Румму: наши люди достали тело из воды

10.08.2018
Вчера вечером на карьере Румму утонул мужчина. Администратор карьера Эрика Билтсе говорит, что мужчина зашел в карьер не со стороны расположенного на частной территории платного пляжа, а со стороны государственной земли.
Подробнее

Реакция нарвитян на ”Кремлевских соловьев”: очень не понравился мат, а вообще — восторг

10.08.2018
Вчера в Нарве на территории Кренгольмской мануфактуры состоялся предпоказ посвященного жизни и творчеству Яака Йоала спектакля ”Кремлевские соловьи” в постановке Tartu Uus Teater. Сегодня вечером состоится премьера, а потом еще 10 представлений, на каждое из которых ожидается по 2000 зрителей.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532001
171,90 €
103,14 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Safari
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Первый месяц бесплатного транспорта в Ида-Вирумаа был жарким

10.08.2018
Бесплатный общественный транспорт уездного значения в Ида-Вирумаа кому-то пришёлся по нраву, а кому-то добавил головной боли, в том числе от того, что бесплатные уездные линии переплетаются с платными городскими, — таковы предварительные итоги первого месяца действия новой системы.
Подробнее