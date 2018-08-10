Преемник Урве Пало Рене Таммист — кто он и чем занимается?

Вчера к Юри Ратасу на прием ходил будущий министр предпринимательства и инфотехнологий. По сравнению со своей предшественницей Таммист более предприимчив, пишет Eesti Päevaleht.
Лоббист возобновляемой энергии Рене Таммист (40) в начале 2000-х работал советником Министерства иностранных дел, был около двух лет в совете Eesti Energia и шесть лет чиновником в Европарламенте, где был советником фракции социал-демократов в области промышленности, науки и энергетики. В 2011 году он вернулся в Эстонию и встал у руля только что созданной Палаты возобновляемой энергии.
Таммист сказал вчера Ärileht, что он прокомментирует пост министра и все остальное сегодня, когда ответит на вопросы однопартийцев, социал-демократов. "Я открыт для разговоров обо всем, но после встречи", — сказал он.
Предприимчивее Пало
Таммист — пайщик в двух фирмах. Первая — занимающаяся финансовым консультированием Solon Consultancy OÜ, которая на 100% принадлежит ему. У предприятия есть квартира площадью 119,7 м2 в Пыхья-Таллинне на улице Вибу. На нее взята ипотека в 197 000 евро в Danske Bank. Сам Таммист живет с супругой Кай и двумя дочерьми в Пыхья-Таллинне на улице Преэзи.
Вторая фирма успешнее и больше, но принадлежит не только Таммисту. У него самая большая доля, 21,13%, другие крупнейшие акционеры — сестры будущего министра Аве и Эле Таммист, а также 14-летняя Андреа Тийкмаа.
"После смерти отца мы с сестрами унаследовали доли в этом предприятии, плюс у предприятия есть ряд акционеров, которые приобрели доли при приватизации предприятия. Я вхожу в совет фирмы, но в повседневной коммерческой деятельности не участвую". — прокомментировал Таммист.
Valumehaanika AS — занимающееся разливом металла предприятие, которое учреждено в 1966 году. Оно работает в Тарту, и, по последним данным, у него 24 работника. В 2017 году оборот фирмы опустился ниже миллиона евро. Убыток был 137 240 евро. Фирма сейчас проходит изменения во всем производственном процессе. Экспорт осуществляется в Финляндию и немного в Латвию, но планируется также выйти на рынки Швеции и Норвегии. В 2017 году в фирме платили брутто-зарплату в среднем в 780 евро. Нераспределенной прибыли в общей сложности на 620 000 евро.