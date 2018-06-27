Преемник Таранкова отпущен на свободу под залог в 350 000 евро

В начале июня подозреваемый в вымогательстве Ахмет Оздоев (48, на фото — в кепке) был освобожден из-под стражи под залог в размере 350 000 евро, пишет Eesti Ekspress.

По имеющимся данным, речь идет о самом большом залоге, когда-либо назначенным прокуратурой. Факт освобождения изданию подтвердил адвокат Оздоева Андрес Симсон.

Центральная криминальная полиция заключила Оздоева под стражу в феврале. Его задержали вместе с владельцем ресторана Beerhouse Хубертом Хирвом и его подельниками. По подозрению прокуратуры, Оздоев угрозами убийства пытался выманить у Михаила Наделя (49) 3,5 млн американских долларов. Своей вины мужчина не признает.

Глава ЦеКриПо Айвар Алавере говорил в интервью ERR, что Оздоев является ”известным деятелем, который находится в орбите нашего внимания уже долгое время. В 1990-х он уже был один раз наказан за вымогательства”. Также, по словам Алавере, Оздоев посредством прессы позиционировал себя главным кандидатом на место криминального авторитета Николая Таранкова, убитого осенью 2016 года.