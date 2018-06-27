27.06.2018, 20:19

Преемник Таранкова отпущен на свободу под залог в 350 000 евро

 (9)
rus.delfi.ee
EST 9
Преемник Таранкова отпущен на свободу под залог в 350 000 евро
Arno Saar

В начале июня подозреваемый в вымогательстве Ахмет Оздоев (48, на фото — в кепке) был освобожден из-под стражи под залог в размере 350 000 евро, пишет Eesti Ekspress.

По имеющимся данным, речь идет о самом большом залоге, когда-либо назначенным прокуратурой. Факт освобождения изданию подтвердил адвокат Оздоева Андрес Симсон.

Центральная криминальная полиция заключила Оздоева под стражу в феврале. Его задержали вместе с владельцем ресторана Beerhouse Хубертом Хирвом и его подельниками. По подозрению прокуратуры, Оздоев угрозами убийства пытался выманить у Михаила Наделя (49) 3,5 млн американских долларов. Своей вины мужчина не признает.

Глава ЦеКриПо Айвар Алавере говорил в интервью ERR, что Оздоев является ”известным деятелем, который находится в орбите нашего внимания уже долгое время. В 1990-х он уже был один раз наказан за вымогательства”. Также, по словам Алавере, Оздоев посредством прессы позиционировал себя главным кандидатом на место криминального авторитета Николая Таранкова, убитого осенью 2016 года.

Надель являлся главой и крупнейшим акционером самого крупного банка Кыргызстана AsiaUniversalBank. Власти Кыргызстана заочно назначили ему длительный срок за присвоение государственного имущества. Сам Надель пытался востребовать с Кыргызстана 450 млн долларов в качестве ущерба за национализацию его банка.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-10% Meeste käekell Swiss Military Hanowa 06-4224.04.003
442,80 €
398,52 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106762002
107,10 €
64,26 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Все об осознанном потреблении, или Как подружиться с Планетой

27.06.2018
Вопрос об экологии нашей Планеты актуален сейчас, как никогда. Именно сейчас, когда учёные твердят, что глобальное потепление не за горами, а Земля стала всё чаще показывать свои капризы в виде извержений вулканов, засухи, ураганов, мы, как самые разумные существа на Земле — homo sapiens, должны заботиться о нашей Планете.
Подробнее

”Каждый мой шаг под прицелом КаПо”: Репинский — о своих интересах на новом посту, санкциях и зарплате в 3600 евро

27.06.2018
26 июня депутат Рийгикогу Мартин Репинский был избран волостным старейшиной Йыхви. В интервью порталу Delfi Репинский рассказал, что теперь каждый его шаг будет под прицелом КаПо. Также он прокомментировал, что думает о своей зарплате в 3600 евро и почему намерен обращаться за советами с экстрасенсу Илоне Калдре.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ