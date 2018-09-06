06.09.2018, 19:40

Предвыборные обещания реформистов: единая эстоноязычная система образования и учеба с 6 лет

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rus.delfi.ee
EST 31
Kaja Kallas
Kaja KallasFoto: Tiit Blaat

На заседании правления Партии реформ были одобрены три главных предвыборных обещания в образовательной сфере: единая эстоноязычная система образования, начало обучения с шести лет и учительская зарплата свыше 2000 евро.

По мнению реформистов, одной из первых задач следующего министра образования должно стать принятие политического решения о переходе на единую эстоноязычную систему образования начиная с детского сада, передает пресс-служба Партии реформ.

"Нынешняя русскоязычная школа воспитывает живущих в параллельном мире представителей русской общины, которых на рынке труда ждет стеклянный потолок. Нужно как можно быстрее начать переход на единую эстоноязычную систему образования. Для этого надо реорганизовать школьную сети и обучить учителей", — сказал бывший министр образования Юрген Лиги.

Согласно программе реформистов, начинать школьный путь в Эстонии следует с шести лет с подготовительного класса. По мнению реформистов, это уравняет готовность детей к школе. Для этого будет преобразована старшая детсадовская группа, где детей будут обучать чтению, письму и первому иностранному языку, сообщает rus.err.ee.

"В подготовительный год мы не принуждаем детей сидеть за партой, обучение должно проходить за счет игр и движения. Цель — облегчить переход из детсада в школу", — отметила председатель Партии реформ Кая Каллас.

Кроме того, реформисты собираются за четыре года повысить среднюю зарплату учителя до суммы свыше 2000 евро. А через 10 лет, обещают реформисты, зарплата учителя будет в два раза выше средней.

На данный момент Партия реформ находится в оппозиции. Парламентские выборы пройдут в марте 2019 года.

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