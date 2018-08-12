Предвыборные обещания центристов: пособие на ребенка в 100 евро и помощь молодым семьям с приобретением жилья

”Наша цель на выборах в Рийгикогу — увеличить пособие на первого и второго ребенка с сегодняшних 55 евро до100 евро. Таким образом, мы станем больше, чем сейчас ценить каждого ребенка, родившегося в Эстонии, и предоставим всем семьям дополнительную поддержку. Также считаю правильным предоставить возможность молодым семьям приобрести жилье по гарантированному государством жилищному кредиту и без обязательного самофинансирования”, — сказал Юри Ратас.

”Я также полностью поддерживаю идею, высказанную на ”101 встречи с народом”, о том, что государство должно пропагандировать и предлагать людям возможность посещать ежегодные медицинские проверки. Это поможет предотвратить очень много проблем со здоровьем и, при необходимости, своевременно обеспечить лечение. Ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии сегодня составляет 78 лет, но годы, которые человек может прожить в полном здоровье составляют всего 56 лет. Это серьезная проблема для всего общества”, — сказал Ратас.

Председатель Центристской партии Юри Ратас участвовал в дебатах ”Как мы живем?”, организованных ERR, с председателями других парламентских партий на Фестивале мнений в Пайде.