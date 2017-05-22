Предвыборное обещание центристов: больше эстонского языка в русских детсадах

Сегодня в кафе культурного центра «Линдакиви» центрист Михаил Кылварт, рассказывая о предвыборных планах, поведал, что один из пунктов — увеличение объема преподавания эстонского языка в русскоязычных детских садах.

По оценке Кылварта, было бы хорошим вариантом создать двуязычные группы; в то же время, по его словам, важен и родной язык. В данный момент в русскоязычных детских садах преподают эстонский язык, в 21 детском саде Таллинна — проект языкового погружения. Однако, как показывают исследования, языком человек овладевает лучше, если его изучение связано с деятельностью и непосредственным общением на нем. Таким образом, под усилением изучения эстонского Кылварт имел в виду прежде всего дополнительные действия, которые были бы сопряжены с языковым обучением.

В планах, по словам политика, — начать подготовку учителей, способных преподавать эстонский. Языковую программу рассмотрит также и языковая инспекция. Сейчас ее подготавливают на ближайшие четыре года с учетом, помимо прочего, и финансовой стороны вопроса. На оплату труда педагогов будет выделяться примерно 15 000 евро в год. В целом же на обучение учителей, приобретение учебных материалов и организацию мероприятий будет выделяться, по словам Кылварта, примерно миллион евро в год.

Помимо детей надеются параллельно обучать эстонскому и их родителей.