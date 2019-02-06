06.02.2019, 11:30

Предвыборная паника заставила Партию реформ устроить зачистку в своих рядах. Уголовников оказалось почти полтысячи

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члены криминальных группировок и любители детского порно...
rus.delfi.ee
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Предвыборная паника заставила Партию реформ устроить зачистку в своих рядах. Уголовников оказалось почти полтысячи
Illustratsioon: Toom Tragel

Параллельно со СМИ Партия реформ решила сама провести активную зачистку среди своих членов. Пять человек уже покинули ряды партии, но это еще не конец, пишет Eesti Päevaleht.

Всего в Партии реформ оказалось 442 члена, ранее наказанных в уголовном порядке или имеющих действующее уголовное наказание. Из них 137 совершили достаточно серьезные преступления.

Сейчас отбывают наказание 66 реформистов, а 233 имеют в Пенитенциарном регистре действующее уголовное наказание. Конечно же, самое распространенное преступление — вождение в пьяном виде.

Среди имеющих судимость членов партии есть члены криминальной группировки, наркопреступники, профессиональные воры, мошенники, любители домашнего насилия и детского порно.

Например, тренер по карате из Выру Марк Рястас мыл детям половые органы для удовлетворения своих фантазий, его также обвинили в изготовлении детского порно. Есть и осужденные за сексуальные связи с несовершеннолетними, изнасилование и домогательство до них.

Некий Янно Хяггблом в 2015 году через Skype заставил несовершеннолетнего делать фото и видео в обнаженном виде, угрожая опубликовать в интернете и разослать другим фото и видео того же подростка, которые были присланы до этого добровольно.

Детский писатель Мика Арто Юхан Керянен в Тарту на детской площадке применил физическую силу к двум несовершеннолетним, толкнув их на землю. Позже он сказал Õhtuleht, что сделал это, потому что они обижали его 9-летнюю дочь.

Две трети от всех судимых реформистов составляют молодые мужчины. Например, 25-летний Хейнар Коовит был судим шесть раз. Его первая судимость — в 2009 году за кражу мобильного телефона и покупки с него виртуальных денег на сайте rate.ee. В Партию реформ он вступил в 2013 году, а через пару месяцев сел в тюрьму на четыре года. Он до сих пор за решеткой, так как в тюрьме избил одного заключенного, а второго почти убил.

Полный список смотрите здесь.

Сама же Партия реформ, видя, что СМИ перед выборами публикуют информацию о имеющих судимость членах разных партий, решила провести внутренне расследование, в результате чего партию покинули уже пять человек.

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