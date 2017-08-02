Предвыборная онлайн-игра центристов: как партия использует данные участников?

Выборы уже не за горами. Центристская партия начала предвыборные игры, где люди могут собирать пункты в компьютерной игре, чтобы выиграть таким образом велосипед. Зачем партия использует данные участников?

Играли ли вы в игры на экране телевизора в начале 90-ых? Новая игра этой категории — ”С Ратасом вперед”, где игроку нужно проехать на велосипеде как можно дальше. При этом необходимо уворачиваться от веток, белок и предметов, которые препятствуют продолжению движения.

Игроку, проехавшему на велосипеде как можно дальше, Центристская партия в качестве приза подарит велосипед, другие зарегистрированные пользователи смогут выиграть велосипеды в лотерее.

В условиях кампании в глаза бросается пункт: ”Участие в кампании дает право организаторам собирать личную информацию участника, обрабатывать и использовать данные. Партия может использовать имена участников, почту, фотографии, и тому подобное.

Будет ли и дальше Центристская партия бомбардировать посланиями? Появится ли имя, к примеру, на главной странице партии? И откуда возьмут фотографии участников?

Пресс-секретарь центристской партии Андре Ханимяги уточняет, что с победителями будет необходимо связаться. ”Данный пункт означает, что у партии есть возможность использовать в качестве обратной связи почтовый адрес участников для продвижения связанной с кампанией информации и информирования победителей. В электронную рассылку партии адреса участников не добавляем,” — объясняет он.

”Участник не обязан выставлять собственную фотографию, но, как и в обычных кампаниях, мы желаем выставить победителей, к примеру на нашей домашней странице, в социальных сетях с фотографией и именем. При передаче выигрыша или в другое время сделали бы радостную фотографию победителя с новым велосипедом.

Напоминаем, что на высоте до сих пор находится также игра Экспресс Ратас-игра или генератор ответов. Игру можно попробовать по ссылке.