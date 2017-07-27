Предварительные пробы рыбы в Балтийском море выявили следы утечки химического оружия

Ученые нашли в пробах балтийской рыбы превышение нормы содержания мышьяка, что может свидетельствовать об утечке химического оружия, захороненного в море после Второй мировой войны.

Об этом сообщила в четверг агентству ТАСС завлабораторией морской экологии Института океанологии РАН Елена Ежова, участвующая в экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Николай Страхов".

Речь идет о проливе Скагеррак между Балтийским и Северным морями, эта акватория расположена у берегов Дании, Норвегии и Швеции. Ученые, участвующие в экспедиции на судне "Академик Николай Страхов", сделали такие предварительные выводы после проведенного экспресс-анализа, пробы переданы шведским ученым для более тщательных лабораторных анализов.

"У хищной тресковой рыбы сайды, отловленной в районе [острова] Мосешер, [пролив] Скагеррак, с помощью рентгенфлуоресцентного спектрометра было выявлено некоторое превышение содержания мышьяка в мышцах и печени. Данные нуждаются в уточнении и проверке, поскольку получены экспресс-методом на борту судна. Если результат подтвердится, это может свидетельствовать о поступлении люизита (боевое отравляющее вещество — прим. ред.) из прокоррозировавших снарядов в донные осадки и накоплении продуктов его разложения в пищевых цепях", — сказала Ежова.

Она подчеркнула, что в проливе Скагеррак, где проводились исследования, активно ведется промышленный лов рыбы. Она рассказала, что химическое оружие в этом месте оказалось случайно: после Второй мировой войны было запланировано вывезти его в глубоководный район Северного моря и затопить там вместе с судами, однако разыгравшийся шторм мог привести к крушению судов со снарядами в густонаселенном районе Европы и к гуманитарной катастрофе, в связи с чем союзники приняли решение затопить караван немедленно в наиболее глубоких участках Скагеррака.

По решению Потсдамской конференции 1945 года, страны антигитлеровской коалиции — СССР, Англия и Америка должны были затопить захваченное в качестве трофеев немецкое химическое вооружение и боеприпасы общим количеством свыше 300 000 тонн, из которых на долю СССР пришлось 60 000 тонн.

Американские и английские оккупационные войска затопили оружие Третьего рейха в четырех прибрежных акваториях Европы: в проливе Скагеррак, вблизи шведского порта Люсечиль, далее — на норвежской территории недалеко от Арендаля, третье захоронение находится между датским островом Фюн и материком.

СССР затопил это оружие у датского острова Борнхольм и в нескольких районах вдоль побережья Литвы и Латвии, на отрезке Клайпеда-Лиепая-Вентспилс.

Затопленный химический боезапас содержит более десятка отравляющих веществ, но наибольшую опасность для среды обитания представляет иприт, большая часть которого окажется на морском дне в виде кусков ядовитого студня. Иприт и люизит хорошо гидролизуются, соединяясь с водой, и образуют токсичные вещества, сохраняющие свои свойства в течение нескольких десятилетий. Свойства люизита аналогичны иприту, однако, люизит — это мышьякорганическое вещество, так что экологически опасны практически все продукты его трансформации.