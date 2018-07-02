Предварительные подсчеты: убытки ERR от июньского ливня составили более 17 000 евро

Убытки Эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR) от ливня в Таллинне в ночь на 22 июня по предварительным данным составили более 17 000 евро.

Ущерб ERR вместе с налогом с оборота составил 17 127,04 евро, однако при этом надо учитывать, что повреждения техники от воды могут проявиться в течение полугода, а общая стоимость находившейся в помещениях и пострадавшей от воды техники достигает пары сотен тысяч евро, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.

"Калькуляцию вышеприведенных сумм ущерба для ознакомления и возмещения в страховую фирму представят на основании заключенного договора. В итоге можно сказать, что речь идет об относительно счастливом происшествии, при условии, что впоследствии не проявятся скрытые повреждения", — сказал председатель правления ERR Эрик Роозе.

По словам Роозе, в очередной раз подтвердился тот факт, что старый телекомплекс общественно-правового вещания настолько амортизирован, что поддержание его в рабочем состоянии является серьезной борьбой со временем и силами природы.