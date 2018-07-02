02.07.2018, 15:00

Предварительные подсчеты: убытки ERR от июньского ливня составили более 17 000 евро

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rus.delfi.ee
EST 1
Veekahjud ERRi stuudiotes
Veekahjud ERRi stuudiotesFoto: Karin Kaljuläte

Убытки Эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR) от ливня в Таллинне в ночь на 22 июня по предварительным данным составили более 17 000 евро.

Ущерб ERR вместе с налогом с оборота составил 17 127,04 евро, однако при этом надо учитывать, что повреждения техники от воды могут проявиться в течение полугода, а общая стоимость находившейся в помещениях и пострадавшей от воды техники достигает пары сотен тысяч евро, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.

"Калькуляцию вышеприведенных сумм ущерба для ознакомления и возмещения в страховую фирму представят на основании заключенного договора. В итоге можно сказать, что речь идет об относительно счастливом происшествии, при условии, что впоследствии не проявятся скрытые повреждения", — сказал председатель правления ERR Эрик Роозе.

По словам Роозе, в очередной раз подтвердился тот факт, что старый телекомплекс общественно-правового вещания настолько амортизирован, что поддержание его в рабочем состоянии является серьезной борьбой со временем и силами природы.

"Вместо этого мы должны заниматься своей основной деятельностью, то есть производством наилучшей возможной программы. Поэтому строительство нового комплекса телестудий на улице Крейцвальди является приоритетом для правления. Практическая реализация этих планов уже началась", — отметил Роозе.

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