Предупреди развитие диабета – в Apotheka можно бесплатно проверить уровень сахара в крови

”Сахарная болезнь второй степени, т.е. диабет, развивается постепенно в течение длительного времени и сначала не имеет никаких особых признаков. Уровень сахара в крови повышается постепенно, и организм приспосабливается к превышающему норму уровню. Самочувствие может временами ухудшаться только когда болезнь уже повредила организм”, — рассказала сотрудник Apotheka Керли Валге. ”Часто диабет выявляется случайно или в связи с исследованием другой болезни. Мы призываем всех приходить в аптеку Apotheka и хотя бы раз в год проверять уровень сахара в крови, чтобы как можно раньше узнать о повышенном показателе”.

По словам президента Эстонского союза диабета Ульви Таммер-Яатес, проверять уровень сахара в крови должны, в первую очередь, все люди с избыточным весом, а также те, кто страдает гипертонией или имеет нарушения обмена веществ жиров крови. Также об этом должны подумать те, чьи родственники страдали диабетом или у кого в течение жизни бывал повышенный показатель уровня сахара в крови. В группу риска входят и женщины, родившие ребенка с крупным весом. Обязательно проверить уровень сахара в крови должны все люди старше 40 лет, поскольку с возрастом вероятность повышения уровня сахара в крови увеличивается.