01.02.2019, 08:42

Предупреди развитие диабета – в Apotheka можно бесплатно проверить уровень сахара в крови

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rus.delfi.ee
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Apteek
ApteekFoto: Jaanus Lensment

Эстонский союз диабета в сотрудничестве с аптечной сетью Apotheka приглашает людей заняться профилактикой диабета при помощи выявления повышенного уровня сахара в крови, прежде чем болезнь усугубится и начнет влиять на качество жизни. В феврале в аптеках Apotheka проверить уровень сахара в крови можно бесплатно.

”Сахарная болезнь второй степени, т.е. диабет, развивается постепенно в течение длительного времени и сначала не имеет никаких особых признаков. Уровень сахара в крови повышается постепенно, и организм приспосабливается к превышающему норму уровню. Самочувствие может временами ухудшаться только когда болезнь уже повредила организм”, — рассказала сотрудник Apotheka Керли Валге. ”Часто диабет выявляется случайно или в связи с исследованием другой болезни. Мы призываем всех приходить в аптеку Apotheka и хотя бы раз в год проверять уровень сахара в крови, чтобы как можно раньше узнать о повышенном показателе”.

По словам президента Эстонского союза диабета Ульви Таммер-Яатес, проверять уровень сахара в крови должны, в первую очередь, все люди с избыточным весом, а также те, кто страдает гипертонией или имеет нарушения обмена веществ жиров крови. Также об этом должны подумать те, чьи родственники страдали диабетом или у кого в течение жизни бывал повышенный показатель уровня сахара в крови. В группу риска входят и женщины, родившие ребенка с крупным весом. Обязательно проверить уровень сахара в крови должны все люди старше 40 лет, поскольку с возрастом вероятность повышения уровня сахара в крови увеличивается.

”С другой стороны, диабет второго типа все чаще выявляется у молодых людей, а численность заболевших растет с каждым годом и в Эстонии, и во всем мире. Сколько в настоящее время в Эстонии больных диабетом второго типа, сказать трудно как раз по той причине, что многие страдают им, сами об этом не зная”, — сказала президент Эстонского союза диабета.

”Предложение Apotheka помочь людям в профилактике диабета и бесплатно проверить в аптеках уровень сахара в крови в феврале — очень благодарная инициатива, поскольку диабет относится к болезням, которые часто диагностируются поздно”, добавила Таммер-Яатес. ”Аптеки открыты долгое время, более доступными стали и семейные врачи. Работа аптек по проверке уровня сахара в крови поможет выявить тех, у кого уровень сахара слишком высокий и которым требуется пройти дополнительный медицинский контроль”.

В феврале уровень сахара в крови можно бесплатно проверить в 20 аптеках Apotheka по всей Эстонии. Для этого следует зайти на сайт Apotheka www.apotheka.ee, забронировать для себя время в подходящей аптеке и прийти в аптеку в условленное время. Зарегистрироваться можно и прямо в аптеке, либо позвонив в аптеку по телефону.

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