Предупреди развитие диабета – в Apotheka можно бесплатно проверить уровень сахара в крови

”С другой стороны, диабет второго типа все чаще выявляется у молодых людей, а численность заболевших растет с каждым годом и в Эстонии, и во всем мире. Сколько в настоящее время в Эстонии больных диабетом второго типа, сказать трудно как раз по той причине, что многие страдают им, сами об этом не зная”, — сказала президент Эстонского союза диабета.
”Предложение Apotheka помочь людям в профилактике диабета и бесплатно проверить в аптеках уровень сахара в крови в феврале — очень благодарная инициатива, поскольку диабет относится к болезням, которые часто диагностируются поздно”, добавила Таммер-Яатес. ”Аптеки открыты долгое время, более доступными стали и семейные врачи. Работа аптек по проверке уровня сахара в крови поможет выявить тех, у кого уровень сахара слишком высокий и которым требуется пройти дополнительный медицинский контроль”.
В феврале уровень сахара в крови можно бесплатно проверить в 20 аптеках Apotheka по всей Эстонии. Для этого следует зайти на сайт Apotheka www.apotheka.ee, забронировать для себя время в подходящей аптеке и прийти в аптеку в условленное время. Зарегистрироваться можно и прямо в аптеке, либо позвонив в аптеку по телефону.