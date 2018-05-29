Предстоятелем ЭПЦ МП избран архиепископ Верейский Евгений

29 мая 2018 года в Таллиннском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского состоялся внеочередной Собор Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

На Соборе состоялись выборы Предстоятеля Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

В ходе тайного голосования Предстоятелем Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата избран Евгений, Архиепископ Верейский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московских духовных школ.

Архиепископ Верейский Евгений

(Решетников Валерий Германович)

Дата рождения: 9 октября 1957 г.

Дата хиротонии: 16 апреля 1994 г.

Дата пострига: 27 июля 1986 г.

День ангела: 20 марта

Родился 9 октября 1957 г. в Казахстане. Отроческие и юношеские годы провел в Кирове. После окончания восьми классов средней школы учился в Кировском строительном техникуме. В 1977-1979 гг. служил в рядах Советской армии.

После демобилизации работал в Вятском епархиальном управлении, одновременно исполняя обязанности иподиакона епископа Вятского и Слободского Хрисанфа (Чепиля).

В 1983 г. закончил Московскую духовную семинарию, в 1987 г. — Московскую духовную академию. Кандидат богословия, защитил диссертацию на тему ”Пастырство в Русской Церкви в X-XIII веках”.