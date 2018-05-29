29.05.2018, 14:15

Предстоятелем ЭПЦ МП избран архиепископ Верейский Евгений

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Предстоятелем ЭПЦ МП избран архиепископ Верейский Евгений
Foto: Oleg Bessedin

29 мая 2018 года в Таллиннском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского состоялся внеочередной Собор Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

На Соборе состоялись выборы Предстоятеля Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

В ходе тайного голосования Предстоятелем Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата избран Евгений, Архиепископ Верейский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московских духовных школ.

Архиепископ Верейский Евгений

(Решетников Валерий Германович)

Дата рождения: 9 октября 1957 г.
Дата хиротонии: 16 апреля 1994 г.
Дата пострига: 27 июля 1986 г.
День ангела: 20 марта

Родился 9 октября 1957 г. в Казахстане. Отроческие и юношеские годы провел в Кирове. После окончания восьми классов средней школы учился в Кировском строительном техникуме. В 1977-1979 гг. служил в рядах Советской армии.

После демобилизации работал в Вятском епархиальном управлении, одновременно исполняя обязанности иподиакона епископа Вятского и Слободского Хрисанфа (Чепиля).

В 1983 г. закончил Московскую духовную семинарию, в 1987 г. — Московскую духовную академию. Кандидат богословия, защитил диссертацию на тему ”Пастырство в Русской Церкви в X-XIII веках”.

27 июля 1986 г. пострижен в монашество с именем Евгений, 3 августа рукоположен в сан иеродиакона, 28 августа — во иеромонаха.

В марте 1988 г., ко дню Святой Пасхи, возведен в сан игумена.

1 января 1989 г. возведен в сан архимандрита и назначен заместителем ректора Московских духовных школ по административно-хозяйственной работе.

16 ноября 1990 г. назначен инспектором МДС.

6 августа 1991 г. указом Святейшего Патриарха Алексия II назначен ректором Ставропольской духовной семинарии.

28 февраля 1994 г. указом Святейшего Патриарха Алексия назначен и.о. председателя Учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви.

16 апреля 1994 г. хиротонисан во епископа Верейского, викария Московской епархии.

18 июля 1995 г. назначен ректором Московских духовных школ с сохранением должности и.о. председателя Учебного комитета.

Решением Священного Синода от 18 июля 1998 г. назначен председателем Учебного комитета.

25 февраля 2000 г. возведен в сан архиепископа.

ТОП

11 апреля 2004 г. по представлению Ученого совета МДА резолюцией Святейшего Патриарха Алексия удостоен ученого звания профессора Московской духовной академии.

***
Член Общественного совета Центрального федерального округа (член Комиссии по вопросам образования).

Член Совета по связям с религиозными организациями при президенте Российской Федерации. Член совета Всемирного русского народного собора. В 2005-2007 гг. — член Комиссии Московского Патриархата по диалогу с Русской Зарубежной Церковью.

С 22 марта 2011 г. — член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви. Ректор Московских духовных школ.

Член Синодальной библейско-богословской комиссии, Синодальной комиссии по канонизации святых (с 2015 г.) и Координационного центра по развитию богословской науки в Русской Православной Церкви.

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