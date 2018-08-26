Предстоящий ремонт дорог в Мустамяэ продлится до ноября
28 августа начинается восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в Мустамяэ. В первую очередь ремонту подвергнутся проезды в 1-м квартале.
28 августа начинается восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в Мустамяэ. В первую очередь ремонту подвергнутся проезды в 1-м квартале.
В общей сложности, асфальтовое покрытие в Мустамяэ будет обновлено на 27 тысячах квадратных метров.
Обойдется это почти в 854 тысячи евро. Работы завершатся по плану в ноябре.
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