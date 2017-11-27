Предстоящей ночью изменится схема движения на транспортной развязке в Хааберсти

Транспорт будет направляться по только что достроенной части развязки: начиная от круга — в сторону выезда из города. При этом исчезнут левые повороты на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Ыйсмяэ перед магазином "K-Rauta", информирует Raepress.
С Палдиского шоссе автобусы будут поворачивать на улицу Ыйсмяэ с улицы Эхитаяте. Дополнительные указатели будут установлены для регулирования проезда к магазину "K-rauta" и представительству "United Motors".
Tallinn, Дом, 200 000 EUR
Tallinn, Дом, 199 990 EUR
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