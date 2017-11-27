27.11.2017, 15:36

Предстоящей ночью изменится схема движения на транспортной развязке в Хааберсти

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rus.delfi.ee
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Haabersti ristmiku ehitus 29.08.2017
Haabersti ristmiku ehitus 29.08.2017Foto: Andres Putting

Транспорт будет направляться по только что достроенной части развязки: начиная от круга — в сторону выезда из города. При этом исчезнут левые повороты на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Ыйсмяэ перед магазином "K-Rauta", информирует Raepress.

С Палдиского шоссе автобусы будут поворачивать на улицу Ыйсмяэ с улицы Эхитаяте. Дополнительные указатели будут установлены для регулирования проезда к магазину "K-rauta" и представительству "United Motors".

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