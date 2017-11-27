Предстоящей ночью изменится схема движения на транспортной развязке в Хааберсти

Haabersti ristmiku ehitus 29.08.2017 Foto: Andres Putting

Транспорт будет направляться по только что достроенной части развязки: начиная от круга — в сторону выезда из города. При этом исчезнут левые повороты на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Ыйсмяэ перед магазином "K-Rauta", информирует Raepress.