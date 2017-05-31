Предстоит реконструкция улицы Вабаыхумуузеуми

Во вторник, 6 июня, начинается реконструкция улицы Вабаыхумуузеуми на первом этапе на участке между улицей Мыйза и Палдиским шоссе в Таллинне.

На время реконструкции улица для движения транспорта закрывается. Проезд будет обеспечиваться только местным жителям, сообщает Раэпресс.

В ходе реконструкции будут приведены в порядок проезжая часть шириной 6,5 м с одним рядом в каждом направлении, велосипедная дорожка шириной 4 м, созданы стоянка на 48 автомобилей и ливневая канализация. ликвидированы опасные деревья, которые заменят молодыми посадками, улица будет оборудована ограничителями на переходах и тротуарным плитами для слабовидящих.

Реконструкция должна завершиться до начала нового учебного года.

Участников движения просят строго руководствоваться временными знаками организации дорожного движения!