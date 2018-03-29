Предстоит реконструкция перекрестка Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ

С 16 апреля по 30 августа намечена реконструкция перекрестка Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ стоимостью 975 000 евро, сообщает Раэпресс.

Поскольку этот транспортный узел важен не только для Таллинна, но и для окрестных самоуправлений, то расходы на реконструкцию, согласно подписанному соглашению, несут Таллинн в размере 50%, город Маарду — 20%, Виймсиская волость — 20% и Йыэляхтмеская волость — 10%.

Перекресток будет регулироваться светофорами, получит ряды для поворотов, что увеличит его пропускную способность. Будут созданы также ливневая канализация, современное освещение, тротуары, там, где их еще нет, и пр.

Во время работ участников движения просят строго руководствоваться временными дорожными знаками!