Предстоит регистрация в отряды Дружины школьников

Во вторник, 2 мая, в 15 часов на сайте ЦУ "Дружина школьников" начнется регистрация в отряды дружины. Активные и трудолюбивые таллинские школьники в возрасте от 13 до 19 лет смогут выбирать из 50 отрядов, которые будут работать по всей Эстонии. Всего предлагаются около 1000 мест в дружине.

Среди работодателей нынче почти все районные управы Таллинна. Много новых работодателей. Один из них — хутор рукоделия и культуры Кийова в Сетумаа, сообщает Раэпресс.

Продолжится эксперимент с тематические отрядами государственной обороны. Их участники, наряду с работой, получат некоторые знания в области военного дела и смогут пожить в полевом лагере.

С перечнем и описанием отрядом, а также другими деталями можно ознакомиться на том же сайте malev.ee.

Рекомендуется ознакомиться также с памяткой регистрирующемуся. Готовым надо быть к заполнению мотивационного вопросника.