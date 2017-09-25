Предстоит обновление окрестностей Балтийского вокзала

Восемь работ поступили на архитектурный конкурс обновления улицы Вана-Каламая и окрестностей Балтийского вокзала в Пыхья-Таллинне, сообщает Раэпресс.

После оценки работ и отбора лучшей, состоится открытое экспонирование конкурсных предложений. Реализация проекта будет финансироваться из средств европейских фондов. Осуществление проекта предусматривается в 2018-2019 годах с завершением не позднее 2021 года.