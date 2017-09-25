25.09.2017, 16:45

Предстоит обновление окрестностей Балтийского вокзала

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rus.delfi.ee
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Предстоит обновление окрестностей Балтийского вокзала
Balti jaamFoto: Ilmar Saabas

Восемь работ поступили на архитектурный конкурс обновления улицы Вана-Каламая и окрестностей Балтийского вокзала в Пыхья-Таллинне, сообщает Раэпресс.

После оценки работ и отбора лучшей, состоится открытое экспонирование конкурсных предложений. Реализация проекта будет финансироваться из средств европейских фондов. Осуществление проекта предусматривается в 2018-2019 годах с завершением не позднее 2021 года.

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