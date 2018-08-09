09.08.2018, 22:01

Предстоит масштабная реконструкция столичной улицы Херне

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Arno Mikkor

По заказу Таллиннского коммунального департамента 13 августа начнется реконструкция улицы Херне на участке от улицы Магазини до дома номер 30 по улице Херне.

Ремонтные работы будут производиться поэтапно. Первый этап продлится с 13 по 31 августа и будет охватывать участок улицы Херне между домами номер 26 и 30.

С сентября и до полного завершения работ ремонт охватит весь участок. На время проведения работ улица будет закрыта для движения. Доступ будет обеспечен местным жителям и предприятиям.

Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, целью работ является создание лучших и более безопасных условий для пешеходов и велосипедистов, ремонт проезжей части, приведение в порядок средств организации движения и парковки, озеленения и стоков.

На улице появятся ограничители скорости, камни Брайля для слабовидящих пешеходов, LED-освещение улицы, также во время ремонта будут заменены канализационные и водопроводные трубы.

От улицы Магазини до дома номер 28 по улице Херне появится отремонтированная проезжая часть с двусторонним движением шириной 5 метров и полосы движения для велосипедистов шириной 1,25 метра. Участок до дома номер 30 будет с односторонним движением, его ширина составит 3 метра. На участке от улицы Магазини до тропинки парка Тийгивески по четной стороне улицы пройдет каменная пешеходная дорожка шириной 2,0 — 2,5 метра.

В общей сложности будет отремонтировано 375 метров дорожного покрытия. Проектная документация составлена Keskkonnaprojekt. Строительные работы осуществляет AS TREV-2 Grupp. Стоимость работ в соответствии с договором составит 1,91 миллиона евро. Работы должны завершиться в ноябре текущего года.

Просим всех участников движения следовать указаниям временных средств организации дорожного движения!

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