Предстоит масштабная реконструкция столичной улицы Херне

Ремонтные работы будут производиться поэтапно. Первый этап продлится с 13 по 31 августа и будет охватывать участок улицы Херне между домами номер 26 и 30.

С сентября и до полного завершения работ ремонт охватит весь участок. На время проведения работ улица будет закрыта для движения. Доступ будет обеспечен местным жителям и предприятиям.

Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, целью работ является создание лучших и более безопасных условий для пешеходов и велосипедистов, ремонт проезжей части, приведение в порядок средств организации движения и парковки, озеленения и стоков.

На улице появятся ограничители скорости, камни Брайля для слабовидящих пешеходов, LED-освещение улицы, также во время ремонта будут заменены канализационные и водопроводные трубы.

От улицы Магазини до дома номер 28 по улице Херне появится отремонтированная проезжая часть с двусторонним движением шириной 5 метров и полосы движения для велосипедистов шириной 1,25 метра. Участок до дома номер 30 будет с односторонним движением, его ширина составит 3 метра. На участке от улицы Магазини до тропинки парка Тийгивески по четной стороне улицы пройдет каменная пешеходная дорожка шириной 2,0 — 2,5 метра.

В общей сложности будет отремонтировано 375 метров дорожного покрытия. Проектная документация составлена OÜ Keskkonnaprojekt. Строительные работы осуществляет AS TREV-2 Grupp. Стоимость работ в соответствии с договором составит 1,91 миллиона евро. Работы должны завершиться в ноябре текущего года.

Просим всех участников движения следовать указаниям временных средств организации дорожного движения!