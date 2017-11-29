Предстоит день рождения Таллинского ботанического сада

По случаю 56-летия Таллинского ботанического сада 1 декабря для всех бесплатен вход в оранжереи сада, сообщает Раэпресс.
В Пальмовом доме открыта выставка рождественских звезд. Помимо растений, в оранжереях можно полюбоваться также творениями эстонских художников-керамистов, представленными на ежегодной отчетной выставке "Корни ". С 11 до 13 часов в мастер-классе посетителей научат делать елочки из старой книги или журнала.
Оранжереи открыты с 11 до 16 часов.
Harku vald, Часть дома, 179 000 EUR
Tallinn, Квартира, 168 000 EUR
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