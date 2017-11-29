29.11.2017, 22:00

Предстоит день рождения Таллинского ботанического сада


rus.delfi.ee
EST
Botaanikaaias-28
Foto: Tanel Meos

По случаю 56-летия Таллинского ботанического сада 1 декабря для всех бесплатен вход в оранжереи сада, сообщает Раэпресс.

В Пальмовом доме открыта выставка рождественских звезд. Помимо растений, в оранжереях можно полюбоваться также творениями эстонских художников-керамистов, представленными на ежегодной отчетной выставке "Корни ". С 11 до 13 часов в мастер-классе посетителей научат делать елочки из старой книги или журнала.

Оранжереи открыты с 11 до 16 часов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии