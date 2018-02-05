Представляющий интересы пациентов союз финансируется фармацевтическими компаниями и сетью аптек

Голос Союза пациентов Эстонии имеет в законотворчестве определенное значение, так как союз наряду с другими заинтересованными группами привлекают к составлению законопроектов. Более того, союз представляет пациентов в комиссии, которая решает, какие лекарства будут внесены в список льготных, а какие — не будут, пишет Eesti Päevaleht.

Союз имеет офис в центре Таллинна, устраивает в отелях и Котле культуры мероприятия, проводит кампании, поддерживает работу сайта и время от времени заказывает различные исследования. Но на это нужны деньги. В экономических отчетах информации об источниках финансирования нет, но издание выяснило, что среди меценатов союза значатся такие известные международные фармацевтические компании как Pfizer, Novo Nordisk, Roche и Lundbeck, а также владелец сетей Südameapteek Pharma Holding. В списке представлены также центр частной медицины Confido, Carmen Catering, Salvest и адвокатское бюро Тедера.

По словам руководителя союза Кадри Таммепуу, прибыль поступает им и через скидочную программу Tervisekaart и платные лекции на тему прав пациентов.

”Я представляю интересы пациентов и, как мне кажется, мои позиции совершенно независимы”, — заверяет Таммепуу и говорит, что в комиссии союз выполняет, скорее, роль надзирателя, чем рулевого. Также она утверждает, что трудится в союзе на добровольных началах и никакой зарплаты не получает.

”Союз пациентов Эстонии везде представляет интересы своих членов, — сказал второй руководитель союза Кайдо Колк. — Вся наша деятельность и решения были с точки зрения пациентов необходимыми и обоснованными”.

Таммепуу отмечает, что фармацевтические кампании поддерживают движения пациентов по всему миру. ”Это корпоративная этика”, — подчеркивает она.