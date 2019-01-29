29.01.2019, 19:50

Представленный к госнаграде ЭР украинский депутат: учитывая, какой у нас сосед — Россия, хотим перенять опыт Кайтселийта

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и о конфликте со Скабеевой
Роман Старапопов
Роман Старапопов
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Borislav Bereza
Borislav BerezaFoto: erakogu

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед Днем независимости Эстонии наградит 112 человек знаками отличия. Орденом Крест Маарьямаа IV степени будет награжден депутат Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза. Депутат Рады рассказал Delfi, что Украина намерена перенять опыт Эстонии в системе налогообложения и сфере гражданской обороны.

"Мне было очень приятно. Еще более приятно, когда кто-то отмечает твои заслуги, а тем более, когда это страна, к которой ты испытываешь искреннюю симпатию", — делится эмоциями депутат Верховной Рады.

Береза отмечает, что довольно часто ставит Эстонию в пример Украине. Он уверен, что Украине надо равняться на такие инновационные страны, как Израиль и Эстония.

"Мне нравится эстонское электронное управление, мне нравится гражданская самооборона (Кайтселийт — прим.). Хотелось бы перенять этот опыт. Учитывая, какой у нас под боком сосед — Россия, нам надо быть постоянно готовыми к отпору врага", — уверен Борислав Береза.

По его словам, Украина хочет по примеру Эстонии реформировать свою систему налогообложения и внедрить налог на выведенный капитал. "Я организовывал встречу наших чиновников с представителями эстонского Министерства финансов, Налогово-таможенного департамента и другими структурами, которые занимаются этими вопросами. Мы получили фактически полную информацию, чтобы запустить этот процесс в Украине", — рассказывает украинский депутат.

Помимо этого, депутат консультирует эстонских предпринимателей, которые развивают бизнес на территории Украины: "К сожалению, порой приходится заниматься и разрешением конфликтных ситуаций. Это такие процессы, которые всегда появляются неожиданно".

Береза уже знаком с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Он присутствовал на официальной встрече, когда президент с официальным визитом посещала Украину. "Очень общительная, позитивная и умная президент", — отмечает Береза.

В скором времени депутат Рады вновь встретится с Кальюлайд — на официальной церемонии вручения эстонских государственных наград.

Недавно Борислав Береза оказался под пристальным вниманием российских СМИ из-за скандала с известной телеведущей канала "Россия 1" Ольгой Скабеевой. Инцидент произошел во время записи телевизионного интервью с вице-спикером Верховной Рады Ириной Геращенко, которая отвечала на вопросы российских и украинских журналистов.

"Когда госпожа Скабеева начала провоцировать конфликт с вице-спикером Верховной Рады Ириной Геращенко, то ее оттолкнул один украинский журналист. Я встал между ними, чтобы пресечь этот конфликт", — комментирует свой поступок Береза.

"Я фактически отсек госпожу Скабееву от вице-спикера, которая также является членом ПАСЕ, все!" — поясняет украинский депутат.

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